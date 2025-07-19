В ДНР дали жесткий ответ мэру Львова за предложение обменять останки советских воинов

В ДНР осудили призывы украинских властей «торговать останками» советских солдат.
Министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров резко осудил идею обмена останков советских воинов, захороненных на мемориале «Холм Славы» во Львове, на украинских военнослужащих. Он назвал подобную инициативу мэра Львова Андрея Садового «торговлей костями».
«Останки тех, кто вместе шел на Берлин, освобождал Львов, умирал за города, которые сейчас так легко предают… А теперь — эксгумация. Обмен. Торг костями», — заявил Кирилл Макаров в беседе с РИА Новости. По его словам, на «Холме Славы» покоятся солдаты разных национальностей — русские, украинцы, белорусы, поляки. Все они были объединены одной целью — победой в Великой Отечественной войне.
Министр отметил, что среди захороненных есть жители Москвы, Перми, Витебска, Херсона, Днепропетровска, Харькова и Запорожья. Он подчеркнул, что мемориал является символом единства народов и памяти о совместной борьбе против нацизма.
Ранее власти Львова решили выкопать останки советских воинов с территории мемориального комплекса «Холм Славы» якобы для эксгумации и перезахоронения. Как сообщали украинские СМИ, речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских захоронениях и могиле Героя Советского Союза Николая Кузнецова. Демонтаж мемориального комплекса начался в апреле текущего года. Мэр Львова Андрей Садовый предложил обменять эксгумированные останки на тела украинских военных.