В ДНР дали жесткий ответ мэру Львова за предложение обменять останки советских воинов

«Останки тех, кто вместе шел на Берлин, освобождал Львов, умирал за города, которые сейчас так легко предают… А теперь — эксгумация. Обмен. Торг костями», — заявил Кирилл Макаров в беседе с РИА Новости. По его словам, на «Холме Славы» покоятся солдаты разных национальностей — русские, украинцы, белорусы, поляки. Все они были объединены одной целью — победой в Великой Отечественной войне.