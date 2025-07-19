В Минпросвете рассказали, сколько бюджетных мест в вузах откроют в новом учебном году

Кроме того, в пятницу в Кишиневе прошла встреча с участием Дана Перчуна, посвященную облегчению доступа молодых беженцев из Украины к высшему образованию в Молдове. Среди прочих тем обсуждалась недавно принятая мера, которая позволяет молодым беженцам из Украины, поступившим на платное обучение, вносить такую же плату за обучение, как и граждане Республики Молдова.