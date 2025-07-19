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В Минпросвете рассказали, сколько бюджетных мест в вузах откроют в новом учебном году

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Министерство образования и исследований Молдовы откроет 8712 бюджетных мест для поступления в 16 университетов страны, заявил на пресс-конференции в пятницу глава ведомства Дан Перчун.

Источник: Sputnik.md

Абитуриенты могут с 21 июля подавать заявления онлайн как на программы лиценциата, так и магистратуры.

Из общего числа мест 5295 предназначены для лиценциата и 2856 — для магистратуры, остальные распределяются по программам резидентуры, дуального образования и обучения иностранных граждан в рамках двусторонних соглашений.

Кандидаты могут подать документы одновременно в три вуза и на три специальности, при этом для малообеспеченных категорий предусмотрена квота в 15%. Вне конкурса возможно зачисление победителей предметных олимпиад.

В 2025 году программа обучения включает пять новых специальностей: «Медицинская физика», «Биоинженерия», «Медицинские приборы», «Биомедицинские технологии и биоматериалы», «Мелиорация земель» и «Умное сельское хозяйство». Кроме того, будут запущены 36 программ двойного диплома в партнерстве с университетами Румынии.

Кроме того, в пятницу в Кишиневе прошла встреча с участием Дана Перчуна, посвященную облегчению доступа молодых беженцев из Украины к высшему образованию в Молдове. Среди прочих тем обсуждалась недавно принятая мера, которая позволяет молодым беженцам из Украины, поступившим на платное обучение, вносить такую же плату за обучение, как и граждане Республики Молдова.

По данным ведомства, в 2024/2025 учебном году в университетах Республики Молдова на программах бакалавриата и магистратуры обучаются 211 молодых людей из Украины или иностранных студентов.

Первый этап приема документов пройдет с 21 по 27 июля, окончательные результаты будут объявлены 12 августа. Дополнительный прием запланирован на 13—15 августа, окончательные результаты будут объявлены 24 августа.