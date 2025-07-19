Звание Героя России получили 480 россиян за 3,5 года

Звание Героя России за последние 3,5 года получили 480 россиян, в том числе участники спецоперации и Великой Отечественной войны, пишет РИА Новости.
Согласно публичным данным, соответствующее звание присвоили 460 участникам СВО. В лидерах — военнослужащие из Бурятии (19 человек), Забайкальского края (16), Дагестана (15), а также Якутии (12).
Кроме того, награды получили, в частности, военный корреспондент Евгений Поддубный, главврач Алешковской ЦРБ в Херсонской области Владимир Харлан, 101-летний ветеран ВОВ Ибрагим-Паша Садыков и 12 космонавтов-испытателей.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России Алексею Бересту, который был командиром водрузивших над Рейхстагом Знамя Победы советских войск.