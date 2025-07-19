Средствами противодействия дронам обзаведется аэропорт Иркутска

17 июля международный аэропорт Иркутска опубликовал запрос на поиск разработчика проектной и сметной документации для оборудования объекта специальными техническими средствами обнаружения и противодействия БПЛА. Цена контракта составит более 13 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный сайт ЕИС.
Срок подачи заявок истекает 25 июля.
Напомним, вечером 1 июня на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены атаки украинских террористов. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.