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Средствами противодействия дронам обзаведется аэропорт Иркутска

Цена контракта на разработку проекта и сметы составит более 13 млн рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

17 июля международный аэропорт Иркутска опубликовал запрос на поиск разработчика проектной и сметной документации для оборудования объекта специальными техническими средствами обнаружения и противодействия БПЛА. Цена контракта составит более 13 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный сайт ЕИС.

Срок подачи заявок истекает 25 июля.

Напомним, вечером 1 июня на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены атаки украинских террористов. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.

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