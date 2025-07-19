Множество ярмарок, а также фестиваль «Te salut Chișinău»: Рассказываем, где жителям Кишинева в выходные купить что-то вкусненькое от отечественного производителя

Мэрия Кишинёва сообщает, что в выходные, 19−20 июля, в секторах столицы пройдут ярмарки-продажи отечественных продуктов и товаров, призванные поддержать местных производителей и предоставить горожанам доступ к сезонной сельскохозяйственной продукции.
Ботаника.
В парке «Долина Трандафирилор» с 18 по 20 июля — ярмарка мелких торговцев «Inima Verii»;
В парке «Долина Трандафирилор» на главной аллее до 31 июля работает ярмарка изделий ручной работы;
На улице Мунчештской, 170 и на бульваре Траян, 22 — сезонная ярмарка фруктов и овощей работает до 7 августа.
Буюканы.
На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд», по адресу: бул. Штефана чел Маре ши Сфынт, 202 19 июля — Ярмарка местных производителей «EcoLocal»;
В парке «Штефан чел Маре ши Сфынт», 103 (кинотеатр «Patria») 19−20 июля — Ярмарка народных мастеров и местных производителей «Yard Sale»;
На улице Деляну, 1 — Ярмарка фруктов и овощей работает до 23 июля.
Рышкановка.
На улицах Андрея Доги, 36 и Соколень, 11 — Ярмарка фруктов и овощей работает до 17 августа;
На Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараба, 6, работает Плодоовощная ярмарка;
На улице Мирон Костин, 13/1 19 — 20 июля — Ярмарка местных производителей «Cămara Fest».
Чеканы.
На бульваре Мирча чел Бэтрын, пересечение с ул. П. Заднипру, 18−20 июля — Ярмарка малых торговцев «Târgul cu tradişii».
В рамках фестиваля «Te salut Chișinău»:
На пешеходной улице «Евгений Дога» с 18 по 20 июля — ярмарка-продажа изделий ручной работы и ремесел;
На площади Кафедрального собора в этот же период — ярмарка-продажа изделий ручной работы и ремесел;
На улице Колумна, в периметре улиц Пушкина и Бэнулеску-Бодони, а также на аллее «Григоре Виеру» — ярмарки продуктов питания.
Мэрия Кишинёва призывает горожан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление отношений между местными производителями и потребителями.
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