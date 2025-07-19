Закулисные тайны пяти колец: как организовывали XXII Олимпийские игры в Москве

19 июля исполняется 45 лет с того дня, как в Москве начались XXII Олимпийские игры. Эта Олимпиада была первой для нашей страны, а также для социалистического лагеря и территории Восточной Европы. О том, каково было организовывать столь ответственное мероприятие, «Вечерней Москве» рассказал Владимир Суров, работавший в то время инструктором столичного горкома комсомола.
Владимиру Сурову 73 года. У себя в Орехове-Борисове Южном он довольно известный человек — общественный советник главы районной управы, участник программы «Московское долголетие». Глядя на этого бодрого пенсионера, можно представить себе, сколько энергии было у него 45 с лишним лет назад. Но даже ему пришлось тогда непросто.
— Последние полгода перед Олимпиадой мы стояли на ушах, — признается Владимир Сергеевич. — А во время Игр считали удачей поспать хотя бы пять часов в сутки.
Целовал доски трека.
В феврале 1979 года Владимир Суров пришел в Московский городской комитет комсомола, в отдел спортивной и оборонно-массовой работы. В стране в то время уже начался «режим» — так, по словам Владимира Сергеевича, называли активную фазу подготовки к Олимпиаде.
— Никто не думал, что на нас, комсомольцах, будет столько держаться, — улыбается Владимир Суров. — Взять хотя бы подготовку спортивных объектов. Горком руководил реконструкцией стадиона в «Лужниках», стрельбища в Мытищах. Специально к Играм построили спорткомплекс «Олимпийский» на проспекте Мира и велотрек в Крылатском.
Владимир Сергеевич вертит в руках тяжеленный деревянный брусок. Поясняет, что это — кусок лиственницы, из которой сделана настилка ездового полотна на велотреке. И показывает фотографию: блондин в красном свитере, стоя на коленях, припал губами к светлым доскам.
— Это швейцарский велогонщик Роберт Дилл-Бунди, — комментирует Владимир Суров. — 24 июля он победил в финальном заезде и целовал полотно, которое принесло ему золотую медаль. Проектировщики и строители трека гордились такой оценкой!
Комсомольцы курировали и любительские состязания, которые в те дни все были посвящены предстоящей Олимпиаде. Горком приложил руку, например, к идее забега «Олимпийская миля». Мили, как известно, есть разные: британская составляет 1609 метров, морская — 1852 метра. А тут длина напрашивалась сама собой — 1980 метров.
— Потом мы узнали, что иностранцы локти кусали: как это они не додумались у себя в свое время такое устроить? — смеется Владимир Суров. — Можно же было проводить забеги на 1976 метров — перед играми в Канаде, или на 1972 — перед Олимпиадой в Мюнхене. Чем меньше цифра, тем ближе она была бы к длине морской мили!
Зачистить горизонт.
Накануне Олимпиады из города постарались удалить всех, кто мог портить его облик и нарушать порядок. С попрошайками, проститутками, алкоголиками и даже диссидентами проводили беседы, настоятельно советовали уехать на время из столицы.
— Я занимался трудными подростками, — вспоминает Владимир Суров. — Мы проводили работу через РОНО, школы и родителей. Организовывали таким ребятам полезный отдых на природе: отправляли на все лето в военно-спортивные лагеря.
Над одним из таких лагерей, под Волоколамском, шефствовала местная авиационная часть. Владимир Суров наведался туда с инспекцией. Невольно заметил: в воздух поднялся МиГ, минут через 20 приземлился, и тут же вылетел следующий… «Погоду обеспечиваем!» — рапортовал ему майор, замполит.
— Тучи, шедшие с запада, расстреливали азотнокислым серебром, — пересказывает услышанное в тот день Владимир Суров. — Они тяжелели и километрах в 50−70 от столицы сбрасывали воду, доходя до Москвы в виде легких, как вата, облачков.
Танцы с иностранцами.
Весной 1980 года началось формирование ОКОД — олимпийского комсомольского отряда дружинников. Униформой им служили сероголубые брюки и голубые рубашки с символикой Игр. Власти не хотели, чтобы на улицах было много милиции: иностранцы чувствовали бы себя неуютно. А эти общественники не так бросались в глаза. К тому же, по словам Владимира Сурова, приближение милиционера иногда вызывало у хулиганов дополнительную агрессию, а комсомольцы из оперотряда воспринимались как «свои парни», им легче удавалось улаживать мелкие конфликты.
В отделе спортивной и оборонно-массовой работы было 11 инструкторов, а в Москве — 32 района. За Владимиром Сергеевичем закрепили Ждановский (нынешняя Таганка), Дзержинский (теперь — Мещанский район и Марьина Роща) и Ворошиловский (Строгино и Хорошево-Мневники).
— В те две недели, что шли Игры, я проводил дни на олимпийских объектах, а по вечерам посещал «интерклубы» — там проходили творческие встречи с иностранцами, — рассказывает Владимир Суров. — Некоторые государства — США, Западная Германия — демонстративно отказались присылать спортсменов на московские Игры. Но это не мешало их гражданам приезжать сюда как зрителям. Мы следили, чтобы их общение с московской молодежью не выходило за пределы танцев, разговоров и обмена значками, книгами и плакатами.
Истерика возле театра.
25 июля 1980 года в восемь утра все отделы горкома, как всегда, собрались на оперативку. Один из коллег Владимира Сурова ворвался в кабинет и застыл на пороге с серым лицом.
— Мужики… — выдавил он. — Гражданин Высоцкий приказал нам долго жить.
Все рухнули на стулья. Инструктора оценили новость с профессиональной точки зрения: представили, в какое столпотворение (и, возможно, с провокациями) могут превратиться проводы общенародного кумира. 28 июля, в день прощания с поэтом в Театре на Таганке, Владимир Суров дежурил в штабе горкома в Колпачном переулке. Потом коллеги ему рассказали: вокруг театра движение было перекрыто, ко входу стояла очередь шириной человек шесть и длиной не меньше семи километров. В 16 часов милиционеры объявили, что доступ в зал прекращается.
— Какая-то девушка упала на асфальт и закричала, что никуда не уйдет, пока не увидит Высоцкого, — передает слова коллег Владимир Суров. — Ребята из нашего оперотряда сообразили, что, если двери театра закроют именно сейчас, такая истерика охватит всю толпу. Они подбежали, отогнали милиционеров. Договорились с театром, что церемонию немного продлят. Отрезали очередь в другом месте — отошли метров за двести, за угол станции «Таганская-кольцевая», установили ограждение там. А всем, кто остался в «хвосте», предложили следовать уже на Ваганьково.
Живой пандус.
Мы смотрим с Владимиром Суровым в интернете репортаж с открытия Олимпиады на Стадионе имени Ленина (теперь — «Лужники»). Владимир Сергеевич там не присутствовал. Зато был на генеральной репетиции, состоявшейся 17 июля.
— В тот день лил дождь, какого я не видел за всю жизнь! — восклицает Владимир Суров. — На трибунах многие прикрывались зонтиками. Но мы попросили их убрать: они смыкались, и получался каскадный водопад.
Доходим до момента, когда баскетболист Сергей Белов поднимается с факелом к чаше, чтобы зажечь огонь. Он взбегает по своеобразному белому пандусу, который тянется из правого нижнего угла Восточной трибуны в левый, а потом поворачивает к чаше.
— Это щиты из фанеры, крашенные эмалью, размером 80 на 80 сантиметров, в мокром виде они стали как льдины, — говорит Владимир Суров. — Их держат над головами спортсмены-динамовцы. На репетиции Белов пробегал метрах в тридцати от меня. Ноги у него скользили — я видел всю анатомию его мышц, такого напряжения ему стоило делать очередной шаг и не падать. Ко дню открытия на щитах на всякий случай прибили поперечные рейки.
На зеленом поле вырастают одиннадцать «ваз» — многоярусных конструкций, по краям которых стоят гимнасты. На Владимира Сурова снова накатывают воспоминания.
— Это участники «Трудовых резервов» — спортивного общества для учащихся ПТУ и техникумов, — показывает на экран Владимир Сергеевич. — Я организовывал отбор девушек — его проводила специальная комиссия. В результате задействовали то ли 250, то ли 300 гимнасток, а кандидаток было вдвое больше.
Погоня за талисманом.
В последний день Олимпиады, 3 августа, Владимира Сурова с другими комсомольцами отправили на берег Москвы-реки, по другую сторону от «Лужников». Обстановка была спокойная, и часам к семи вечера дружинники позволили себе искупнуться.
— И тут мы слышим музыку, и со стороны стадиона выплывает мишка, — Владимиру Сергеевичу приходится говорить с паузами из-за волнения. — На записях он на фоне огромных трибун кажется куколкой. А там он закрывал полнеба…
Над рекой «ласковый Миша» стал снижаться. Все затаили дыхание. Владимиру Сергеевичу казалось, что, коснувшись воды, надувная фигура уже не поднимется в воздух, а поплывет по течению — и ощущение сказки тут же рассеется. Однако, долетев до берега, Миша начал набирать высоту.
— Многие погнались за ним, думали за веревку схватить, — Владимир Суров все еще не может успокоиться. — Но он прошел метрах в 15−20 над нашими головами и полетел куда-то на Ленинские горы…
Две недели, до середины августа, подводили итоги Игр. А на 19 сентября был назначен московский чемпионат по многоборью ГТО: Суров как раз отвечал в горкоме за этот физкультурно-спортивный комплекс.
— Так что ни о каком отпуске и думать было нечего, — машет рукой Владимир Сергеевич. — Но, если честно, о нем и не думалось особо…
КСТАТИ.
Эстафета олимпийского огня в 1980 году стартовала 19 июня. Из Греции факелоносцы бежали через Болгарию, Румынию, территории современных Молдавии и Украины, затем — Белгород, Орел, Курск, Тулу, Чехов и Подольск. 18 июля в 13:05 начался московский этап: на пересечении Варшавского шоссе и МКАД (нынешний район Чертаново Южное) эстафету приняла группа из 22 спортсменов с Завода имени Лихачева. Затем маршрут проходил по Можайскому шоссе, через Кутузовский проспект и площадь 50-летия Октября (так называлась Манежная). На ночь огонь оставили в здании Моссовета на улице Горького (Тверской). Утром 19 июля через проспект Маркса (Охотный Ряд и Моховую улицу), Кропоткинскую площадь (Пречистенские ворота) и Метростроевскую улицу (Остоженку) его внесли в «Лужники».
ДОСЬЕ.
Владимир Суров родился 23 февраля 1952 года. Окончил Всесоюзный заочный машиностроительный институт (ныне — Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и информатики). Работал на Московском радиозаводе, в Московском горкоме ВЛКСМ, в Красногвардейском райкоме КПСС, в посольстве СССР в Польше. В 1990-е — менеджер компаний, занимавшихся заменой окон в общественных зданиях и жилых домах.
ЦИФРА.
631 награда была разыграна на Московской Олимпиаде. Из 80 стран-участниц призы взяли только 36. Рекордсменом стал СССР: 195 медалей — 80 золотых, 69 серебряных, 46 бронзовых.
ФАКТ.
Хотя Олимпиаду-1980 называют «московской», часть Игр прошла в других городах. Парусная регата состоялась в Таллине (21−29 июля), четвертьфиналы футбольного турнира (27 июля) были устроены не только в столице, но также в Ленинграде, Киеве и Минске. Соревнования по пулевой стрельбе провели 20−26 июля в подмосковных Мытищах.