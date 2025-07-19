Закулисные тайны пяти колец: как организовывали XXII Олимпийские игры в Москве

— Потом мы узнали, что иностранцы локти кусали: как это они не додумались у себя в свое время такое устроить? — смеется Владимир Суров. — Можно же было проводить забеги на 1976 метров — перед играми в Канаде, или на 1972 — перед Олимпиадой в Мюнхене. Чем меньше цифра, тем ближе она была бы к длине морской мили!