Красноярец случайно проглотил саморез во время строительных работ

Красноярские врачи извлекли из пациента 50-миллиметровый саморез, который тот проглотил во время строительных работ. Об этом сообщили в Краевой клинической больнице.
Как рассказали в пресс-службе, мужчина крепил сайдинг на собственный дом, в это время саморезы находились у него во рту. Оступившись, красноярец случайно проглотил саморез.
«Первичные обследования показали, что инородное тело (саморез 50 мм) находится в проекции тонкого кишечника. Такая ситуация крайне опасна, имеет высокий риск перфорации внутреннего органа и развития перитонита. В экстренном порядке пациент был взят в операционную, где хирурги совместно с врачами-эндоскопистами успешно извлекли саморез. Контрольное эндоскопическое исследование показало, что повреждений стенок желудка и кишечника нет», — пояснили в пресс-службе.