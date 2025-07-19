Красноярец случайно проглотил саморез во время строительных работ

«Первичные обследования показали, что инородное тело (саморез 50 мм) находится в проекции тонкого кишечника. Такая ситуация крайне опасна, имеет высокий риск перфорации внутреннего органа и развития перитонита. В экстренном порядке пациент был взят в операционную, где хирурги совместно с врачами-эндоскопистами успешно извлекли саморез. Контрольное эндоскопическое исследование показало, что повреждений стенок желудка и кишечника нет», — пояснили в пресс-службе.