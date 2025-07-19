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Российские пловчихи вошли в десятку сильнейших спринта на открытой воде на ЧМ в Сингапуре

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российские пловчихи Маргарита Ершова и Ксения Мишарина продемонстрировали высокий результат. Обе девушки вошли в десятку сильнейших в спринте на выбывание на дистанции 3 км в открытой воде.

Источник: Life.ru

В финале победу одержала японка Ичика Киджимото. Итальянка Джиневра Таддеуччи стала второй. Третье место поделили австралийка Моиша Джонсон и венгерка Беттина Фабиан, показавшие идентичное время. Ершова финишировала восьмой, а Мишарина — десятой.

У мужчин первое место занял немец Флориан Велльброк, который уже показал свои силы на открытой воде, выиграв заплывы на 5 и 10 км. Из наших ребят лучше всех выступил Владислав Утробин — он стал 15-м в полуфинале. Савелий Лузин завершил своё выступление на предварительном этапе, не пройдя в полуфинал.

Ранее сообщалось, что на ЧМ по дзюдо в Будапеште Матвей Каниковский завоевал золото в категории до 100 кг. В решающей схватке 23-летний россиянин оказался сильнее японского дзюдоиста Доты Араи.