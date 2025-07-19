Российские пловчихи вошли в десятку сильнейших спринта на открытой воде на ЧМ в Сингапуре

У мужчин первое место занял немец Флориан Велльброк, который уже показал свои силы на открытой воде, выиграв заплывы на 5 и 10 км. Из наших ребят лучше всех выступил Владислав Утробин — он стал 15-м в полуфинале. Савелий Лузин завершил своё выступление на предварительном этапе, не пройдя в полуфинал.