Российские пловчихи вошли в десятку сильнейших спринта на открытой воде на ЧМ в Сингапуре

В финале победу одержала японка Ичика Киджимото. Итальянка Джиневра Таддеуччи стала второй. Третье место поделили австралийка Моиша Джонсон и венгерка Беттина Фабиан, показавшие идентичное время. Ершова финишировала восьмой, а Мишарина — десятой.
У мужчин первое место занял немец Флориан Велльброк, который уже показал свои силы на открытой воде, выиграв заплывы на 5 и 10 км. Из наших ребят лучше всех выступил Владислав Утробин — он стал 15-м в полуфинале. Савелий Лузин завершил своё выступление на предварительном этапе, не пройдя в полуфинал.
Ранее сообщалось, что на ЧМ по дзюдо в Будапеште Матвей Каниковский завоевал золото в категории до 100 кг. В решающей схватке 23-летний россиянин оказался сильнее японского дзюдоиста Доты Араи.