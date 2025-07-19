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Несущий ливни и шквалы циклон «Випха» надвигается на Гонконг

Тропический циклон «Випха» приближается к Гонконгу, власти вводят меры предосторожности. Об этом сообщила метеорологическая служба мегаполиса.

Источник: Life.ru

«В зависимости от расстояния, интенсивности циклона “Випха” и изменения местного ветра обсерватория в субботу днём оценит необходимость объявления более высоких сигналов предупреждения о тропическом циклоне к началу воскресенья», — заявили в метеорологической службе.

По данным синоптиков, утром в субботу циклон находился примерно в 600 км от города. В течение дня ожидается усиление ветра, сильные ливни с грозами и шквалами. К воскресенью, 20 июля, стихия может приблизиться на 50 км к мегаполису.

В настоящее время в Гонконге действует уровень тревоги Т3 по 10-балльной шкале, где максимальный Т10 означает угрозу ураганного ветра. Власти рекомендовали жителям избегать береговой зоны и соблюдать осторожность. В качестве превентивной меры отменены занятия в детских садах, начальных классах школ и специализированных учебных заведениях для детей с ограниченными возможностями.

Метеорологи продолжают наблюдать за развитием ситуации и не исключают повышения уровня опасности по мере приближения циклона к городу.

Ранее сообщалось, что китайцы спасаются от аномальной жары, обнимая тыквы. В восточных районах Китая столбики термометров поднимаются выше 40 , вынуждая людей искать необычные способы охлаждения. Многие вернулись к традиционному методу — используют крупные «зимние тыквы», которые благодаря своей прохладной поверхности помогают легче переносить жару, особенно во время сна.