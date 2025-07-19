Минкульт решил, какие здания минской «Володарки» нельзя сносить

Утвердить проект зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, расположенных по ул. Володарского, 2, 4, 6 в г. Минске.
При этом по адресу Володарского, 2 располагаются не одно здание, а целый ряд корпусов бывшего следственного изолятора. На прилагаемом к постановлению плане отмечены те из них, что не будут сноситься.
Это не только сам замок, но и служебный дом, остатки бывших цейхгауза (здания для хранения амуниции и оружия) и бани. Ряд других построек можно сносить.
В то же время территория вокруг Пищаловского замка отмечена как охранная зона. На ней, в том числе, запрещено возведение новых зданий кроме «восстановления утраченной исторической застройки на основании научно-исследовательских работ».
Разрешены также сооружения «рекреационного назначения».
Ранее сообщалось, что разработана концепция реконструкции комплекса Пищаловского замка. Он будет частью экскурсионного маршрута по историческому центру Минска. Там планируют устраивать концерты, исторические реконструкции.
В сохраненных зданиях предполагается разместить в основном объекты общепита. Их операторами выступят Белкоопсоюз, фабрика «Коммунарка», «Минотель», «Аква-Минск», ТЦ «Столица».
Пищаловский замок был построен в 1825-м, а значит в этом году ему исполняется 200 лет. Изначально здание строилось как тюрьма, и за свою двухсотлетнюю историю использовалось только в этом качестве.