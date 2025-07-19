Овчинский: участок на ул. Верхняя Сыромятническая преобразят по проекту КРТ

На данный момент проект почти завершен. Инвестор построил жилые дома, школу и бизнес-центр. В этом году он возвел жилой комплекс из трёх корпусов, а сейчас занимается благоустройством территории. На шести площадках в районах Войковский, Тимирязевский, Хорошевский, Печатники, Зюзино и Троицк активно ведутся строительные работы. Все эти площадки расположены недалеко от станций метро и автомобильных дорог.