Овчинский: участок на ул. Верхняя Сыромятническая преобразят по проекту КРТ

В Басманном районе Москвы по программе комплексного развития территорий преобразят территорию на Верхней Сыромятнической улице. Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский, проект решения размещен на сайте столичного правительства.
«Проект КРТ предусматривает реорганизацию участка площадью 0,93 гектара. Тут планируется возвести здание общественно-делового центра, в котором могут разместиться офисы, магазины, фитнес-клубы. Инвестиции в развитие площадки составят 15,3 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 502,6 миллиона рублей. В результате в районе появятся свыше 1,3 тысячи рабочих мест», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
Территория находится в непосредственной близости от станций метро «Курская» на линиях Арбатско-Покровской и Кольцевой, а также «Чкаловская» на Люблинско-Дмитровской линии.
Недавно мэр столицы Сергей Собянин рассказал о пятилетии программы КРТ в столице. В рамках этой программы в городе возрождают заброшенные и пустующие территории. Речь идет о бывших промышленных зонах и участках земли, которые использовались неэффективно. 8 июля 2020 года был заключён первый договор, предусматривающий реорганизацию 5,92 гектара в бывшей промышленной зоне Октябрьское Поле.
На данный момент проект почти завершен. Инвестор построил жилые дома, школу и бизнес-центр. В этом году он возвел жилой комплекс из трёх корпусов, а сейчас занимается благоустройством территории. На шести площадках в районах Войковский, Тимирязевский, Хорошевский, Печатники, Зюзино и Троицк активно ведутся строительные работы. Все эти площадки расположены недалеко от станций метро и автомобильных дорог.