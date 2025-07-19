Собянин: Завершена проходка первого участка Рублево-Архангельской линии метро

«Тоннелепроходческий комплекс “София” успешно завершил проходку второго, левого, перегонного тоннеля от строящейся станции “Звенигородская” до подземной демонтажной камеры у “Шелепихи”, ранее действовавшей в составе БКЛ. Щит преодолел 348 метров в сложных геологических условиях. На это ему потребовалось меньше трех месяцев», — отметил Мэр Москвы.