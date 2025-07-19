Собянин: Завершена проходка первого участка Рублево-Архангельской линии метро

Первый участок Рублево-Архангельской линии метро полностью пройден. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Тоннелепроходческий комплекс “София” успешно завершил проходку второго, левого, перегонного тоннеля от строящейся станции “Звенигородская” до подземной демонтажной камеры у “Шелепихи”, ранее действовавшей в составе БКЛ. Щит преодолел 348 метров в сложных геологических условиях. На это ему потребовалось меньше трех месяцев», — отметил Мэр Москвы.
Ранее специалисты построили правый тоннель на этом участке. Часть пути метростроители преодолели горным способом — практически вручную, с использованием средств малой механизации.
С окончанием работ завершена вся механизированная проходка от станции «Шелепиха» до станции «Бульвар Генерала Карбышева» протяженностью 4,8 километра. Оба тоннеля будут интегрированы с уже существующими тоннелями.
Ранее щиты «Натали» и «Виктория» прошли первый перегон в рамках строительства Рублево-Архангельской линии между станциями «Звенигородская» и «Народное Ополчение», а затем дошли до «Бульвара Генерала Карбышева».
Ввести первый участок строящейся линии в эксплуатацию планируют уже в следующем году.
Рублево-Архангельская станет 17-й линией столичного метро. Она свяжет деловой квартал Московского международного делового центра «Москва-Сити» и смарт-район «СберСити». На ветке будет 12 станций, в перспективе планируется ее продолжить в Красногорск.