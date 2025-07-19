Автобизнес отнимает парковку для инвалидов во Владивостоке

Это не первый двор, который занимает компания, торгующая иномарками. О проблемах хранения автомобилей на продажу на парковочных местах местных жителей и в местах, которые вообще не являются парковкой (в частности, на газонах и в непосредственной близости к детским и спортивным площадкам), сообщалось ранее. Стоянку «автомобильных барыг» на самовольно захваченном участке земли на улице Адмирала Горшкова пытались разогнать при участии прокуратуры и муниципального предприятия «Содержание городских территорий», но представители бизнеса проявляют невиданное упорство.