Автобизнес отнимает парковку для инвалидов во Владивостоке

В социальных сетях распространяют информацию, что автомобили без номеров, очевидно, предназначенные на продажу, продавцы хранят на парковке во дворе дома № 14 по улице Анны Щетининой. Автомобили на продажу занимают места, помеченные знаком «Инвалид».
Это не первый двор, который занимает компания, торгующая иномарками. О проблемах хранения автомобилей на продажу на парковочных местах местных жителей и в местах, которые вообще не являются парковкой (в частности, на газонах и в непосредственной близости к детским и спортивным площадкам), сообщалось ранее. Стоянку «автомобильных барыг» на самовольно захваченном участке земли на улице Адмирала Горшкова пытались разогнать при участии прокуратуры и муниципального предприятия «Содержание городских территорий», но представители бизнеса проявляют невиданное упорство.
На публикацию о незаконной парковке на местах, предназначенных для транспорта лиц с ограниченными возможностями здоровья, отреагировали в МКУ Владивостока, однако ответ не слишком обнадёживает: жителям предложено самостоятельно обращаться в Госавтоинспекцию.