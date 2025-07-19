Москвичей предупредили о сильных дождях на выходные

Не так давно сильные ливни обрушились на Москву. Дороги ушли под воду, а вместе с ними — дорожные знаки и автомобили. Огромные лужи мешали автолюбителям проехать, им приходилось пробираться сквозь толщи воды. На «Рижской» временно закрыли вестибюль для пассажиров. Кроме этого, из-за гроз у автобусов отсутствовало напряжение. В МЧС рекомендуют москвичам и гостям столицы соблюдать меры предосторожности: не оставлять автомобили под деревьями, воздержаться от нахождения рядом с неустойчивыми конструкциями и, по возможности, переждать непогоду в помещении.