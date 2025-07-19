Россиянам назвали условие получения особой скидки на оплату ЖКУ

Льгота предоставляется в виде денежной компенсации, которую семья получает после полной оплаты коммунальных счетов. Получить субсидию возможно только на одно жилое помещение, где зарегистрированы все члены семьи, при этом право собственности значения не имеет — оформить выплату допускается и на съемное жилье. Для получения субсидии необходимо, чтобы доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи превышала региональный норматив (но не более 22%). Заявление можно подать через портал «Госуслуги», МФЦ или органы соцзащиты. Решение принимается в течение 10 дней; субсидия назначается на полгода с возможностью продления, если отсутствует задолженность по оплате ЖКУ.