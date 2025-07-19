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Эндокринолог Неудахина рассказала, кому стоит с осторожностью есть мороженое

Врач-эндокринолог Вероника Неудахина рекомендовала выбирать мороженое с натуральным составом, без большого количества искусственных добавок и сахара. Она отметила, что лучше, если в составе есть только молоко, сливки, натуральные подсластители, например мед, а также натуральные вкусовые добавки: ваниль, шоколад, ягоды или фруктовый сок.

Врач-эндокринолог Вероника Неудахина рекомендовала выбирать мороженое с натуральным составом, без большого количества искусственных добавок и сахара. Она отметила, что лучше, если в составе есть только молоко, сливки, натуральные подсластители, например мед, а также натуральные вкусовые добавки: ваниль, шоколад, ягоды или фруктовый сок.

Специалист предупредила, что гидрогенизированные жиры, такие как маргарин и пальмовое масло, вредны для сердца и сосудов. Искусственные ароматизаторы и красители могут вызывать аллергию, особенно гидролизованный соевый белок, опасный для людей с аллергией на сою. Влияние стабилизаторов и эмульгаторов пока полностью не изучено.

Неудахина добавила, что возможны аллергические реакции и раздражение слизистых желудка с дискомфортом. Рекомендуемая порция мороженого для взрослого — 100−150 граммов в день. Она подчеркнула, что этот десерт стоит употреблять в умеренных количествах, выбирая качественный продукт.

Пациентам с лактозной непереносимостью врач посоветовала ограничить молочное мороженое и предпочесть десерты на основе кокосового, соевого или миндального молока, сорбеты и фруктовые льды. Людям с диабетом лучше выбирать мороженое без сахара или с разрешенными подсластителями, а тем, кто страдает от избыточного веса, — ограничить калорийные десерты, передает RT.

Есть мороженое в сильную жару может быть опасно — это способно привести к воспалительному фарингиту, который в отдельных случаях сопровождается повышением температуры. Об этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.