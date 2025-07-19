Эндокринолог Неудахина рассказала, кому стоит с осторожностью есть мороженое

Специалист предупредила, что гидрогенизированные жиры, такие как маргарин и пальмовое масло, вредны для сердца и сосудов. Искусственные ароматизаторы и красители могут вызывать аллергию, особенно гидролизованный соевый белок, опасный для людей с аллергией на сою. Влияние стабилизаторов и эмульгаторов пока полностью не изучено.