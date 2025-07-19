Маркетолог Малагова раскрыла хитрости при продаже экопродуктов

Слова «эко», «натуральный», «без сахара», «органический» на упаковках продуктов не всегда обоснованы. Об этом «Газете.Ru» заявила маркетолог-стратег, бизнес-консультант, член Гильдии маркетологов Элина Малагова.
По ее словам, производитель может использовать подсластители, что не делает продукт натуральным. Еще один пример — экологичные биоразлагаемые упаковки. Они требуют особых условий утилизации, которые не доступны большинству потребителей.
«Создается иллюзия экологичности, но при этом углеродный след остается высоким», — подчеркнула эксперт.
Производителей, использующих «зеленый» имидж для повышения продаж, но не прилагающих при этом реальных усилий в экологизацию производства, обозначают специальным термином «гринвошинг». Впечатление об экологичности такие компании создают не при помощи прямых заявлений, а через ассоциативные изображения, натуральные оттенки и цвета упаковки. Эти фирмы рассказывают о своих экологических инициативах, но не говорят о негативных последствиях производства.
Экоответственные компании инвестируют в разработку и внедрение экологически чистых технологий, участвуют в различных экологических проектах. Их экологическая политика представляет собой долгосрочную стратегию.
Малагова считает, что необходимо внести изменения в законодательство. В частности, важно дать более четкие и однозначные определения таких терминов, как «натуральный», «экологически чистый», «органический». Также нужно усилить ответственность производителей за недобросовестную маркировку. Компаниям стоит понять, что гринвошинг — это серьезный репутационный риск, который влечет за собой потерю доли рынка и доверия потребителей.
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