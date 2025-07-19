Маркетолог Малагова раскрыла хитрости при продаже экопродуктов

Производителей, использующих «зеленый» имидж для повышения продаж, но не прилагающих при этом реальных усилий в экологизацию производства, обозначают специальным термином «гринвошинг». Впечатление об экологичности такие компании создают не при помощи прямых заявлений, а через ассоциативные изображения, натуральные оттенки и цвета упаковки. Эти фирмы рассказывают о своих экологических инициативах, но не говорят о негативных последствиях производства.