Синоптики предупредили про ливни и град в Беларуси в субботу, 19 июля, информирует портал pogoda.by.
Согласно данным синоптиков, в стране будет преобладать облачная погода, на большей части территории прогнозируются дожди, грозы (местами в момент гроз возможны сильные ливни). В отдельных районах вероятен град. Ветер окажется слабый переменных направлений, а при грозах порывистый. Температура воздуха составит от +21 до +27 градусов.
В Минске прогнозируется облачная погода, временами с дождем, грозой. Вероятность осадков синоптики оценивают в более чем 90%. Ветер будет слабый переменных направлений, а в момент гроз порывистый. Утром температура воздуха окажется от +17 до +19 градусов, днем — от +22 до +24 градусов. Вечером в столице будет от +19 до +21 градуса.
Синоптики объявили на 19 июля оранжевый уровень опасности из-за гроз утром и днем. Сильные ливни прогнозируются при грозах в дневное время.
Тем временем синоптики предупредили о мощном Черноморском циклоне, надвигающемся на Беларусь: «Выпадет больше 50% месячной нормы дождя».
Ранее мы писали, что микрорайон Зеленый Луг и многие минские здания строили по принципам легендарного французского архитектора Ле Корбюзье: «Дом — это машина для жизни».
Кстати, «Гордорстрой» сказал, как в Минске борются с подтоплениями.