Синоптики предупредили про ливни и град в Беларуси в субботу 19 июля

В Минске прогнозируется облачная погода, временами с дождем, грозой. Вероятность осадков синоптики оценивают в более чем 90%. Ветер будет слабый переменных направлений, а в момент гроз порывистый. Утром температура воздуха окажется от +17 до +19 градусов, днем — от +22 до +24 градусов. Вечером в столице будет от +19 до +21 градуса.