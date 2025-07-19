На складе в Ростовской области нашли 500 тонн зараженного амброзией подсолнечника

Как объяснили специалисты, аброзия — настоящий бич для сельского хозяйства. Этот сорняк не только подавляет культурные растения, лишая их питательных веществ, но и вызывает сильнейшие аллергические реакции у людей. Его семена сохраняют жизнеспособность до 40 лет, устойчивы к засухе и затоплению, а главное — стремительно распространяются, заражая поля, огороды и пастбища.