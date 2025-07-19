Сбежавший из России скандальный рэпер Face* оставил на Родине долги: названа сумма

Сбежавший из России скандальный рэпер Иван Дремин*, более известный как Face*, оставил на Родине серьезные долги. Их сумма превышает 127 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
Как известно, недавно Face* был объявлен в уголовный розыск на территории России. Соответствующая информация появилась в базе Министерства внутренних дел РФ. Причем без уточнений, какое именно правонарушение совершил музыкант. Статья также не называлась.
Теперь же стало известно, что рэпер также успел накопить долгов. Причем их сумма уже превысила 100 тысяч рублей.
«Дремин имеет задолженность в размере более 127 тыс. рублей. Преимущественно речь идет о неоплаченных штрафах и исполнительных сборах по ним», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, из России Иван Дремин* уехал еще в 2022 году. Тогда же он удалил все свои песни с отечественных площадок. Правда, реакции публики была совсем не такой, как он ожидал. Вместо поддержки рэпера буквально завалили гневными комментариями.
*Внесен в реестр иностранных агентов Минюста на территории РФ.