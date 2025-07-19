Сбежавший из России скандальный рэпер Face* оставил на Родине долги: названа сумма

Напомним, из России Иван Дремин* уехал еще в 2022 году. Тогда же он удалил все свои песни с отечественных площадок. Правда, реакции публики была совсем не такой, как он ожидал. Вместо поддержки рэпера буквально завалили гневными комментариями.