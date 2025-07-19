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В свердловских городах будут перекрыты дороги из-за праздников

На Урале в городах перекроют дороги ради празднования Дня металлурга.

Источник: Комсомольская правда

День металлурга будут праздновать в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Тавде, а также Серове. В связи с этим, в городах будут перекрыты дороги 19 и 20 июля. Об этом информирует Госавтоинспекция Свердловской области.

— В период проведения мероприятий будет усилено патрулирование улиц сотрудниками ДПС. Экипажи Госавтоинспекции будут дежурить на всех ключевых участках дорог, — пояснили в ведомстве.

19 июля в Серове с восьми часов утра и до шести вечера будет полностью перекрыта улица Ленина (от Красноармейская до Заславского. Также с восьми часов утра до полуночи 20 июля ограничат движение на участке от перекрестка улиц Ленина — Зеленая, до площади Преображенской.

В Нижнем Тагиле 19 июля с 17:00 будут ограничения на улицах Горошникова. Уральская, Огаркова, Красноармейская, Первомайская, а также Пархоменко. В центре полностью запретят парковаться с 12:00.

В Тавде перекрытия будут действовать с девяти часов утра 19 июля до часу ночи 20 июля. Полностью ограничат движение на улице Ленина (участок от Советской до Профсоюзной). Уже 20 июля с 11:30 до 12:00 будет ограничен проезд между улицей Пролетарской и Павлика Морозова.

В Каменске — Уральском с трех часов дня 19 июля до полуночи 20 июля закроют проезд вдоль ТЦ «Россия». С 18:00 до полуночи введут ограничения на улице Ленина и проспекте Победы.