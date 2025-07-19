Эксперт Дорохов объяснил, опасно ли оставлять включенным на ночь средство от комаров

Фумигаторы — популярное средство защиты от комаров, особенно летом. Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, что безопасность их использования зависит от состава вещества, вентиляции, длительности работы и индивидуальной чувствительности человека.
Эксперт отметил, что при длительном использовании в плохо проветриваемом помещении пары инсектицида могут накапливаться и вызывать раздражение слизистых глаз, носа и горла, головную боль, тошноту и кашель. Люди с астмой, аллергией и повышенной чувствительностью подвержены большему риску, а дети особенно уязвимы из-за особенностей дыхательных путей.
Дорохов рекомендовал не включать фумигатор более восьми часов подряд, лучше запускать его за 30−60 минут до сна и выключать на ночь. За это время инсектицид равномерно распространяется, создавая защиту и снижая риск побочных эффектов, особенно в детских комнатах.
Также специалист подчеркнул важность проветривания помещения и отметил, что устройство не должно находиться ближе одного метра от спящего человека, чтобы минимизировать воздействие химикатов, передает RT.
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