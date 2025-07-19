Археологи из США спустя 40 лет нашли гробницу с сокровищами правителя майя

Супруги-археологи, профессоры из Хьюстонского университета Арлен и Диана Чейз спустя 40 лет добрались до гробницы Те-Каб-Чаака, первого правителя города Караколя в царстве майя Канту, передает телеканал Fox News.
«Караколь был крупным городом майя, основанным в 300-х годах нашей эры. Гробница принадлежит Те-Каб-Чааку, первому правителю города и основателю его царской династии. Это первая подтверждённая царская гробница, найденная на этом месте (археологическом комплексе Караколь в Белизе, — прим. ред.)», — говорится в материале.
Уточняется, что гробница была наполнена сокровищами, в том числе там обнаружены 11 керамических сосудов, посмертная маска из жадеита и украшения из этого же камня.
«В данном случае большинство отдельных артефактов уникальны, но вместе они не только рассказывают историю человека, которому они когда-то принадлежали, но и позволяют нам установить дату захоронения», — рассказал Арлен Чейз.
По его словам, артефакты датируются 350 годом нашей эры и «включают в себя полный спектр типов сосудов, существовавших в тот период», в том числе два сосуда из высокогорных районов Гватемалы.
Кроме того, удалось установить рост правителя — 5 футов и 7 дюймов (174 см), а также то, что он умер в преклонном возрасте — у него не было зубов.
По данным из открытых источников, пик развития цивилизации майя пришелся на 250−900 годы нашей эры. Ее представители занимали полуостров Юкатан, современная Гватемала, Белиз, части мексиканских штатов Табаско и Чьяпас, западную часть Гондураса и Сальвадора. Причина упадка цивилизации до сих пор остается загадкой.
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