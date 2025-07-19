Почетный гражданин Хабаровска Анатолий Яскевич отметил 90-летие

— Уважаемый Анатолий Павлович, спасибо Вам за профессионализм, преданность своему делу, любовь к Дальнему Востоку и городу Хабаровску. Вы воспитали талантливых учеников, внесли значительный вклад в развитие социально-культурной сферы нашего города и помогаете сохранять его великое прошлое. Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии! — написал градоначальник.