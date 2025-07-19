Почетный гражданин Хабаровска Анатолий Яскевич отметил 90-летие

90-летний юбилей отмечает почетный гражданин Хабаровска Анатолий Яскевич. Мэр города Сергей Кравчук пришел к нему с подарками и опубликовал поздравление в своем телеграмм-канале.
— Уважаемый Анатолий Павлович, спасибо Вам за профессионализм, преданность своему делу, любовь к Дальнему Востоку и городу Хабаровску. Вы воспитали талантливых учеников, внесли значительный вклад в развитие социально-культурной сферы нашего города и помогаете сохранять его великое прошлое. Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии! — написал градоначальник.
Анатолий Павлович — ребенок войны. Он родился в 1935 году в городе Бийске Алтайского края, а в 1941 году семья переехала в Хабаровск.
Свою трудовую деятельность начинал на заводе «Дальдизель» в 1956 году. Прошел путь от формовщика литейного цеха до заместителя директора завода. Много лет преподавал в университете.
В качестве хобби Анатолий Яскевич занимается художественным литьем. Создал более 120 бронзовых скульптур. Памятники, созданные им, можно встретить в Хабаровске, Магадане, Билибино, Владивостоке, Находке, Москве и Санкт-Петербурге.
Заслуженный металлург Российской Федерации, ветеран труда. С 2003 года — почетный гражданин Хабаровска.
Подробнее о жизни Анатолия Яскевича читайте в материале hab.aif.ru.