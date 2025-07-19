В Ленинском районе Новосибирска отключили воду в 266 домах из-за аварии

В Ленинском районе Новосибирска произошла авария на водопроводе, в результате которой без водоснабжения остались 266 домов. Под отключение попали дом № 6 на улице Гидростроителей, школа № 5, магазины «Мария Ра» на улицах Каспийская, 1 и Шлюзовая, 26, «Магнит» на Шлюзовой, 26А, а также другие объекты. Об этом пишет Gorsite.ru.
Для удобства жителей в районе организовали подвоз питьевой воды. Машина с водой будет находиться по расписанию: с 9:00 до 10:00 — на улице Добровольческой, 34; с 10:00 до 11:00 — на улице Белоусова, 24; с 11:00 до 11:30 — на улице Гидростроителей, 6; с 11:30 до 12:00 — на улице Вахтангова, 4.
Водоснабжение обещают восстановить сегодня, 19 июля, к 17 часам.