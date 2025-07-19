За нарушения прав россиян Turkish Airlines может лишиться части рейсов в РФ

«В адрес руководства Turkish Airlines готовится уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в/из России», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что рассматривают возможность сокращения количества рейсов турецкого перевозчика, выполняемых сверх межправительственных договорённостей. Кореняко подчеркнул, что подобные нарушения прав пассажиров являются недопустимыми и требуют немедленного реагирования со стороны авиационных властей.
Поводом для реакции стал инцидент с рейсом Москва — Бодрум, который был задержан почти на сутки. По данным Росавиации, россиянам-пассажирам не предоставили положенные по закону питание, воду и размещение в гостинице, а также не выдали багаж для возможности перелёта другим рейсом.
К слову, случаи пропажи багажа российских путешественников на рейсах Turkish Airlines происходят регулярно. Самолёты авиакомпании нередко прибывают обратно в Россию без части чемоданов отдыхающих. Представители перевозчика пояснили сложившуюся ситуацию особенностями ограничения взлётной массы воздушных судов.