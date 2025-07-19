Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За нарушения прав россиян Turkish Airlines может лишиться части рейсов в РФ

Россия направит уведомление Turkish Airlines о недопустимости нарушения прав пассажиров на рейсах в/из РФ. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Источник: Life.ru

«В адрес руководства Turkish Airlines готовится уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в/из России», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что рассматривают возможность сокращения количества рейсов турецкого перевозчика, выполняемых сверх межправительственных договорённостей. Кореняко подчеркнул, что подобные нарушения прав пассажиров являются недопустимыми и требуют немедленного реагирования со стороны авиационных властей.

Поводом для реакции стал инцидент с рейсом Москва — Бодрум, который был задержан почти на сутки. По данным Росавиации, россиянам-пассажирам не предоставили положенные по закону питание, воду и размещение в гостинице, а также не выдали багаж для возможности перелёта другим рейсом.

К слову, случаи пропажи багажа российских путешественников на рейсах Turkish Airlines происходят регулярно. Самолёты авиакомпании нередко прибывают обратно в Россию без части чемоданов отдыхающих. Представители перевозчика пояснили сложившуюся ситуацию особенностями ограничения взлётной массы воздушных судов.