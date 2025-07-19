За нарушения прав россиян Turkish Airlines может лишиться части рейсов в РФ

Поводом для реакции стал инцидент с рейсом Москва — Бодрум, который был задержан почти на сутки. По данным Росавиации, россиянам-пассажирам не предоставили положенные по закону питание, воду и размещение в гостинице, а также не выдали багаж для возможности перелёта другим рейсом.