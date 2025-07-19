Виталий Хоценко поставил задачи по подготовке школ к новому учебному году

До начала нового учебного года остаётся полтора месяца, и глава региона подчеркнул необходимость активизации всех подготовительных работ.
Особое внимание губернатор уделил вопросам безопасности детей. Виталий Хоценко поручил мэру Омска и главам муниципальных районов тщательно проверить состояние инфраструктуры вокруг образовательных учреждений.
В рамках подготовки предстоит оценить состояние подъездных путей и пешеходных маршрутов к школам, проверить работу школьного транспорта. Отдельное внимание будет уделено безопасности пешеходных переходов возле учебных заведений.
Важным аспектом подготовки станет проверка модернизированных в прошлом году «умных пешеходных переходов». В Омске было обновлено 200 таких объектов возле школ, лицеев и гимназий. Губернатор подчеркнул необходимость проверки работоспособности всех элементов системы безопасности.
Глава региона акцентировал внимание на том, что все работы должны быть завершены в установленные сроки. «Безопасность детей — безусловный приоритет», — подчеркнул Виталий Хоценко.
Муниципальным властям предстоит обеспечить полную готовность всех объектов к началу учебного года, включая проверку исправности светофоров и ограждений.