Виталий Хоценко поставил задачи по подготовке школ к новому учебному году

Важным аспектом подготовки станет проверка модернизированных в прошлом году «умных пешеходных переходов». В Омске было обновлено 200 таких объектов возле школ, лицеев и гимназий. Губернатор подчеркнул необходимость проверки работоспособности всех элементов системы безопасности.