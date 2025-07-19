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Виталий Хоценко поставил задачи по подготовке школ к новому учебному году

Подготовка к 1 сентября стала главной темой оперативного совещания, которое провёл губернатор Омской области Виталий Хоценко 19 июля.

Источник: РИА "Новости"

До начала нового учебного года остаётся полтора месяца, и глава региона подчеркнул необходимость активизации всех подготовительных работ.

Особое внимание губернатор уделил вопросам безопасности детей. Виталий Хоценко поручил мэру Омска и главам муниципальных районов тщательно проверить состояние инфраструктуры вокруг образовательных учреждений.

В рамках подготовки предстоит оценить состояние подъездных путей и пешеходных маршрутов к школам, проверить работу школьного транспорта. Отдельное внимание будет уделено безопасности пешеходных переходов возле учебных заведений.

Важным аспектом подготовки станет проверка модернизированных в прошлом году «умных пешеходных переходов». В Омске было обновлено 200 таких объектов возле школ, лицеев и гимназий. Губернатор подчеркнул необходимость проверки работоспособности всех элементов системы безопасности.

Глава региона акцентировал внимание на том, что все работы должны быть завершены в установленные сроки. «Безопасность детей — безусловный приоритет», — подчеркнул Виталий Хоценко.

Муниципальным властям предстоит обеспечить полную готовность всех объектов к началу учебного года, включая проверку исправности светофоров и ограждений.