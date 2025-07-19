На Дону в 20 раз выросли штрафы за неподчинение ДПС

Резко возросли штрафы за отказ остановиться по требованию инспекторов ДПС. Теперь первое нарушение грозит водителю штрафом 7−10 тыс. рублей вместо прежних 500−800 рублей. За повторный отказ остановиться предусмотрено наказание в 10 тыс. рублей или лишение прав на 4−6 месяцев. Изменения также касаются требований сотрудников таможни и Ространснадзора.