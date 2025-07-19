Госстандарт запретил продавать в Беларуси книги Чуковского и Катаева

Госстандарт запретил продавать в Беларуси книги Корнея Чуковского и Валентина Катаева. Подробности озвучили в пресс-службе организации.
Под запрет попало книжное издание «Крокодил» Корнея Чуковского. Книга была отпечатана в филиале «Тверской полиграфический комбинат детской литературы» АО «Издательство “Высшая школа” (Тверь, Россия). В ведомстве обратили внимание: пробел между словами в книгах для дошкольного и младшего школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта. При проверке выяснилось, что фактически кегль основного шрифта составил 5,264 миллиметра, а пробел между словами — от 4,00 до 4,25 миллиметра.
Под запретом оказалась книга «Цветик-семицветик» Валентина Катаева. Издание также было отпечатано в филиале «Тверской полиграфический комбинат детской литературы» АО «Издательство “Высшая школа” (Тверь, Россия). В организации заметили: кегль основного шрифта равен 5,264 миллиметра, а пробел между словами оказался от 4,00 до 4,80 миллиметра.
Указанные книги запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 18 июля 2025 года.
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