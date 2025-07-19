Москвичам рассказали о погоде в субботу

«В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, местами преимущественно на юге и западе московской области пройдут кратковременные дожди, возможны ливни с грозой. В столицу дожди с грозами придут ближе к вечеру. Поэтому пока по-прежнему очень тепло, плюс 25 — плюс 27 градусов тепла ожидается в Москве, плюс 23 — плюс 28 в Подмосковье», — рассказал Леус.