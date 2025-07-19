Москвичам рассказали о погоде в субботу

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Кратковременные дожди, ливни и грозы в вечернее время, температура воздуха до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, местами преимущественно на юге и западе московской области пройдут кратковременные дожди, возможны ливни с грозой. В столицу дожди с грозами придут ближе к вечеру. Поэтому пока по-прежнему очень тепло, плюс 25 — плюс 27 градусов тепла ожидается в Москве, плюс 23 — плюс 28 в Подмосковье», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5−10 метров в секунду, при грозах порывистый. Давление падает, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
«По предварительным расчетам, сегодня на юге и западе Московской области местами может выпасть до 15−19 миллиметров осадков, что близко к четверти месячной нормы июля», — добавил Леус.