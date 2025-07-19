Лукашенко поздравил с юбилеем Василия Ливанова

Ваши многогранный талант, неповторимая индивидуальность и исключительное мастерство перевоплощения завоевали сердца многочисленных поклонников. Белорусские зрители разных поколений знают и искренне любят созданные Вами образы харизматичных киногероев и мультипликационных персонажей.
Белорусский президент также уверен, что творчество Ливанова долгие годы будет ярким явлением в культурной жизни братских народов. Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. Его отец — Борис Ливанов — был народным артистом СССР. Дед Василия Ливанова Николай Ливанов также играл на сцене.
Будущий народный артист РСФСР решил пойти по их стопам и окончил актерскую школу, которая сейчас называется Театральным училищем имени Щукина.
Также Ливанов отучился в мастерской Михаила Ромма Высших режиссерских курсах Госкино СССР.
Во второй половине 1960-х и в начале 1970-х Василий Ливанов принимал участие в создании культовых советских мультфильмов, в том числе в качестве автора сценариев. Он озвучивал крокодила Гену, короля из «Бременских музыкантов» и удава из «38 попугаев».
Кроме того, широкую известность актер получил как исполнитель роли Шерлока Холмса в сериале по произведениям Артура Конана Дойла. Эта работа была высоко оценена не только в СССР, но и в Великобритании, где Ливанова приняли в орден Британской империи.