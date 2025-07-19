Вильфанд предупредил россиян об аномальной жаре: ожидается до 38 градусов тепла

На Дальнем Востоке аномальная жара затронет север Якутии, где температура достигнет 32 градусов (на 6−7 градусов выше нормы). На Сахалине в выходные и до середины следующей недели прогнозируется около 30 градусов тепла. В Хабаровском крае воздух прогреется до 32−35 градусов, в Амурской области — до 30−32 градусов.