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Вильфанд предупредил россиян об аномальной жаре: ожидается до 38 градусов тепла

Синоптик Вильфанд рассказал о надвигающейся к трём округам РФ экстремальной жаре.

Источник: Комсомольская правда

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о приближении аномально жаркой погоды в трех федеральных округах страны. Температура превысит климатическую норму на 5−7 градусов в Северо-Западном, Южном и Дальневосточном федеральных округах.

В Северо-Западном регионе с 19 по 22 июля ожидается необычно теплая погода. В Мурманской области столбики термометров поднимутся до 27−29 градусов, что на 7 градусов выше нормы. В Санкт-Петербурге прогнозируется 25−27 градусов. Аналогичная ситуация ожидается в Карелии.

На юге европейской части страны температура может достичь 40 градусов. Особенно жарко будет в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии. В Краснодарском крае в субботу ожидается до 38 градусов тепла, что на 6 градусов превышает норму.

Вильфанд предупредил об опасности таких высоких температур и риске получения теплового удара. Он также отметил повышенную интенсивность ультрафиолетового излучения.

На Дальнем Востоке аномальная жара затронет север Якутии, где температура достигнет 32 градусов (на 6−7 градусов выше нормы). На Сахалине в выходные и до середины следующей недели прогнозируется около 30 градусов тепла. В Хабаровском крае воздух прогреется до 32−35 градусов, в Амурской области — до 30−32 градусов.

Напомним, 2025 год уже стал одним из самых жарких в истории. Согласно расчетам, что с вероятностью 90% этот год войдет в число трех самых знойных лет. Шансы попасть в пятерку лидеров составляют 99%.