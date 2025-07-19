Угрозы Трампа в адрес России довели простых американцев: фермеры готовятся к дню «икс»

Как известно, угрожать России американский лидер стал буквально несколько дней назад. Тогда он выставил ультиматум по Украине и заявил, что при его невыполнении будут введены пошлины. Причем стопроцентные. И это, как отмечает NYT, заставило фермеров в США готовится к дню «икс». Поскольку при введении пошлин им придется больше тратить на удобрения из РФ.