Угрозы Трампа в адрес России довели простых американцев: фермеры готовятся к дню «икс»

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России напрямую отразились на американских фермерах. Те стали готовиться к возможному введению санкций против РФ и сопутствующим убыткам. Об этом сообщает газета New York Times.
Как известно, угрожать России американский лидер стал буквально несколько дней назад. Тогда он выставил ультиматум по Украине и заявил, что при его невыполнении будут введены пошлины. Причем стопроцентные. И это, как отмечает NYT, заставило фермеров в США готовится к дню «икс». Поскольку при введении пошлин им придется больше тратить на удобрения из РФ.
«Компании, импортирующие удобрения, уже закладывают возможную катастрофу в свои текущие расходы», — сказал Роб Ларью, президент Национального союза фермеров США.
Он также добавил, что для некоторых американских фермеров введение подобных пошлин может вовсе обернуться крахом. Некоторые будут вынуждены выйти из бизнеса, продав имеющиеся земли.
Тем временем газета American Conservative выразила мнение, что в возобновлении поставок США Украине также имеются подвохи. По мнению издания, в данном вопросе нет абсолютно никакой благотворительности со стороны Трампа. Поскольку американский лидер действует из соображений личной выгоды. Так он пытается восстановить свою репутацию в Сенате США.