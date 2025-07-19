В Госдуме призвали депутатов заблокировать закон о штрафах и VPN в третьем чтении

Даванков рассказал, что во время своих поездок по 72 регионам просил поднять руки тех, кто пользуется VPN, и около 90 процентов зала откликались. Он добавил, что это не преступники, а студенты, матери, ученые, бизнесмены и участники СВО — представители всех слоев общества.