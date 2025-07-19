Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме призвали депутатов заблокировать закон о штрафах и VPN в третьем чтении

В Госдуме выступили с призывом отклонить законопроект о штрафах за использование VPN при рассмотрении в третьем чтении. С такой инициативой обратился депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

В Госдуме выступили с призывом отклонить законопроект о штрафах за использование VPN при рассмотрении в третьем чтении. С такой инициативой обратился депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Парламентарий указал, что расплывчатые формулировки документа могут привести к тому, что миллионы россиян окажутся под угрозой наказания за просмотр запрещенного контента. Он подчеркнул, что под удар могут попасть обычные пользователи.

Даванков рассказал, что во время своих поездок по 72 регионам просил поднять руки тех, кто пользуется VPN, и около 90 процентов зала откликались. Он добавил, что это не преступники, а студенты, матери, ученые, бизнесмены и участники СВО — представители всех слоев общества.

Третье чтение законопроекта, по данным депутата, намечено на вторник 22 июля, передает Даванков в своем Telegram-канале.

Общество встретило думскую инициативу весьма неоднозначно. Так, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина пожаловалась, что из-за нового законопроекта она больше не сможет писать доносы на экстремистский контент.

Сенатор Артем Шейкин, в свою очередь, отметил, что россиян не будут штрафовать за доступ к заблокированным ресурсам с помощью VPN. По его словам, поправки к законопроекту касаются регулирования провайдеров.

Юрист Дмитрий Аграновский объяснил, зачем на самом деле вводят штрафы за поиск запрещенного контента.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше