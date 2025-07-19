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Владимир Ткачёв покинул омский «Авангард»

Омский хоккейный клуб «Авангард» официально объявил о расставании с нападающим Владимиром Ткачёвым.

Источник: БЕЛТА

Стороны пришли к мирному решению о расторжении контракта.

По условиям соглашения клуб выплатит хоккеисту компенсацию в размере 25% от его годового оклада, что составляет 30 миллионов рублей. Важно отметить, что эта сумма будет учтена в потолке зарплат команды.

Данное решение позволит «Авангарду» освободить значительный финансовый ресурс — 90 миллионов рублей. Эти средства клуб сможет направить на усиление состава перед началом нового сезона.

За время выступления в омской команде Владимир Ткачёв провёл два значимых периода. Первый пришёлся на сезон 2013/14, второй — с 2022 по 2025 год.