Владимир Ткачёв покинул омский «Авангард»

Стороны пришли к мирному решению о расторжении контракта.
По условиям соглашения клуб выплатит хоккеисту компенсацию в размере 25% от его годового оклада, что составляет 30 миллионов рублей. Важно отметить, что эта сумма будет учтена в потолке зарплат команды.
Данное решение позволит «Авангарду» освободить значительный финансовый ресурс — 90 миллионов рублей. Эти средства клуб сможет направить на усиление состава перед началом нового сезона.
За время выступления в омской команде Владимир Ткачёв провёл два значимых периода. Первый пришёлся на сезон 2013/14, второй — с 2022 по 2025 год.