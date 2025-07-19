У столичного пенсионера отсудили 180 тысяч за сугроб

Житель Москвы завершил судебные разбирательства с соседом по даче. Причиной искового заявления стал самый обыкновенный снег — по версии истца, именно белые хлопья с соседского участка проникли в его огород, протаранили беседку и уничтожили забор. Как ему удалось выиграть дело и что обо всем этом думает ответчик, разбирался «МК».
В одно из СНТ Владимирской области несколько дачных домиков облюбовали москвичи. Туда приезжают на лето, на новогодние праздники, в сезон пикников и в пору зимних забав. Вот только мирную идиллию нарушает человеческий фактор — отношения между двумя соседями, к сожалению, не сложились. Пенсионеры давно не в ладах между собой.
Как выяснил «МК», Максим (все имена изменены), в прошлом строитель, имеет скромную усадьбу, а его сосед Егор, занимавшийся до пенсии журналистикой и издательским делом, возвел себе более представительный дом. Егор уверен, что именно из чувства зависти Максим его невзлюбил, и эта неприязнь выливается в многочисленные жалобы и даже в судебные иски. Так, однажды Максиму не понравилось высота одной из построек Егора — и он попытался засудить соседа за то, что его территория отбрасывает слишком много тени. Абсурдное дело было проиграно.
На этот раз Максим подал в суд из-за снега. В марте 2024 года он обнаружил, что дорогая сердцу беседка на его участке упала — как и сетка-рабица на границе с территорией Егора. Все было в снегу, а угол падения предательски указывал на то, что неведомая сила, устроившая разрушения, обязана своим происхождением участку Егора. Максим уверен, что виной всему сугроб, некстати обрушившийся с крыши соседа. Также он утверждает, что пошел в суд не сразу, однако, по словам Егора, сосед даже не пытался разобраться в сути вопроса, а сразу выставил счет и ультимативные требования, таким образом сведя к минимуму все шансы на конструктивный диалог.
В памяти Максима свежи были воспоминания о позорно проигранном деле, поэтому к новым разбирательствам он подготовился основательно. Заявление в полицию результата не дало — в Киржачском УМВД не усмотрели состава преступления в действиях Егора, но Максим был настойчив. Он написал исковое заявление. Нанял адвоката за 50 тысяч рублей, заказал экспертизу за 84 тысячи рублей, а еще, помимо стоимости утраченной беседки, потребовал 300 тысяч рублей за моральный ущерб. Егор прокомментировал это следующим образом: «Беседке, как и рабице, уже лет сорок, странно, что они раньше не развалились от старости, тем более, что у беседки даже фундамента не было. А что касается снега — в тот день выпало более 160% от нормы, а на следующий день была плюсовая температура, все начало таять, моей вины здесь нет». Также Егор отметил, что предлагал соседу помочь соорудить дренаж, изъявлял готовность за свой счет возвести добротный забор, но тот всегда отказывался, стремясь делать все по-своему. Такой нрав не укрылся и от других соседей Максима, которые между собой закрепили за ним прозвище, связанное с особенностями его характера и личностью известного чилийского диктатора.
Преображенский суд принял решение частично удовлетворить требования Максима и взыскать с Егора в общей сложности порядка 180 тысяч рублей. Егор считает это полнейшей нелепицей и намеревается обжаловать решение.