У столичного пенсионера отсудили 180 тысяч за сугроб

В памяти Максима свежи были воспоминания о позорно проигранном деле, поэтому к новым разбирательствам он подготовился основательно. Заявление в полицию результата не дало — в Киржачском УМВД не усмотрели состава преступления в действиях Егора, но Максим был настойчив. Он написал исковое заявление. Нанял адвоката за 50 тысяч рублей, заказал экспертизу за 84 тысячи рублей, а еще, помимо стоимости утраченной беседки, потребовал 300 тысяч рублей за моральный ущерб. Егор прокомментировал это следующим образом: «Беседке, как и рабице, уже лет сорок, странно, что они раньше не развалились от старости, тем более, что у беседки даже фундамента не было. А что касается снега — в тот день выпало более 160% от нормы, а на следующий день была плюсовая температура, все начало таять, моей вины здесь нет». Также Егор отметил, что предлагал соседу помочь соорудить дренаж, изъявлял готовность за свой счет возвести добротный забор, но тот всегда отказывался, стремясь делать все по-своему. Такой нрав не укрылся и от других соседей Максима, которые между собой закрепили за ним прозвище, связанное с особенностями его характера и личностью известного чилийского диктатора.