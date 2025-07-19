Астрономы сделали новые снимки кометы, которая несется к Земле

«Эта комета входит в небольшую группу межзвёздных объектов, обнаруженных и отслеживаемых в нашей Солнечной системе. Однако комета 3I/ATLAS, по-видимому, является самой крупной из них, что делает её более привлекательной для учёных с точки зрения отслеживания и изучения», — говорится в материале.