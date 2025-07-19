Астрономы сделали новые снимки кометы, которая несется к Земле

Астрономы при помощи Северного телескопа «Джемини» на Гавайях сделали новые фотографии кометы 3I/ATLAS, которая вошла в Солнечную систему и летит к Земле, передает телеканал Fox Weather.
Уточняется, что на снимках видно облако изо льда и пыли вокруг космического объекта.
«Эта комета входит в небольшую группу межзвёздных объектов, обнаруженных и отслеживаемых в нашей Солнечной системе. Однако комета 3I/ATLAS, по-видимому, является самой крупной из них, что делает её более привлекательной для учёных с точки зрения отслеживания и изучения», — говорится в материале.
Отмечается, что диаметр кометы — 12 миль (19 км).
Сейчас она находится на расстоянии в 290 млн миль (466,7 млн км) от нашей планеты, 19 декабря расстояние сократится до 170 млн миль (273,5 млн км).
Предполагается, что 3I/ATLAS покинет Солнечную систему в январе 2026 года.