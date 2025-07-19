Движение поездов восстановили на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области

В Ростовской области восстановили движение поездов на перегоне Лихая — Замчалово. Об этом сообщает РЖД в официальном Telegram-канале.
Как известно, движение поездов на перегоне временно приостанавливалось утром в субботу, 19 июля. Все происходило в рамках обеспечения безопасности. В частности, защиты населения от атак БПЛА ВСУ. Однако спустя несколько часов угроза миновала.
Поэтому теперь движение поездов на перегоне Лихая — Замчалово восстанавливается. Задержанные из-за сложившейся ситуации составы постепенно отправляются по маршрутам. Кроме того, уже принимаются меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.
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