В Пермском крае больше 4 тысяч детей пострадали от нападений клещей

Как рассказывает ведомство, за время клещевой активности в 2025 году в регионе было зафиксировано 24,93 тысячи обращений от людей об укусах клещей. Среди пострадавших 4169 человек — дети. Управление отмечает, что присасывания членистоногих наблюдаются во всех административных территориях Прикамья.