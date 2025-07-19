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В Пермском крае больше 4 тысяч детей пострадали от нападений клещей

Всего пострадали почти 25 тысяч человек.

Источник: Аргументы и факты

Число детей, которые пострадали от нападений клещей в Пермском крае, превысило 4 тысячи, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Как рассказывает ведомство, за время клещевой активности в 2025 году в регионе было зафиксировано 24,93 тысячи обращений от людей об укусах клещей. Среди пострадавших 4169 человек — дети. Управление отмечает, что присасывания членистоногих наблюдаются во всех административных территориях Прикамья.

Рекордсменом по количеству атак клещей остаётся Пермский муниципальный округ, в котором в период клещевой активности произошло 3549 присасываний. На втором месте остаётся сама краевая столица — 2664 человека обратились за помощью после укуса членистоногих.

Высокую планку по числу обращений также удерживает Краснокамский городской округ (1657 обращений), Добрянский округ (сообщили 1547 человек), а также соседние Березниковский (1250 пострадавших) и Соликамский округа (1051 укушенный клещами). За 29-ю неделю года большая часть нападений произошла при посещении лесного массива. Оставшиеся случаи наблюдают в индивидуальных садах и придомовой территории.

В это же время 55% клещей оказались переносчиками иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ).