Фармаколог рассказал об опасностях домашнего вина

Домашнее вино сегодня можно купить «из-под полы» на рынке, оно очень популярно в российских курортных городах. Однако эксперты предупреждают: знакомство с таким хмельным напитком может закончиться не только головной болью, но и другими, куда более серьезными проблемами для здоровья. На вопросы «МК» ответил доцент кафедры фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета, кандидат фармакологических наук, Владислав Сепп.
— Владислав Валентинович, эксперты Роскачества недавно предупредили о риске метанола и сивушных масел в домашнем вине. Насколько они опасны для здоровья и как могут проявиться симптомы отравления?
— Метанол и сивушные масла — естественные побочные продукты процессов брожения винного материала, но при правильном проведении процесса в конечном продукте они присутствуют в микроскопическом количестве. Например, по данным Международной организации винограда и вина, предельно допустимый уровень содержания метанола в винах составляет 250 мг/л — для белых и розовых вин. 400 мг/л — для красных вин. Такие количества считаются безопасными для человека. Промышленно производимые вина, допускаемые к реализации, проходят контроль на наличие нежелательных примесей. Проблемой домашних вин могут быть нарушения процесса брожения и, как следствие, повышенное содержание тех или иных веществ в вине. Вкупе с отсутствием контроля за содержанием нежелательных примесей употребление таких вин потенциально опасно для здоровья.
— Можно ли отличить качественное вино от подделки «на глаз»? Например, если напиток мутный, с осадком или резким химическим запахом — это уже повод насторожиться? Или опасные примеси могут быть и в прозрачном напитке?
— Определение качества напитка «на глаз» может дать результат только в случае каких-то совсем уж явных отклонений от нормы. Если напиток мутный, с резким специфическим запахом, то очевидно, что употреблять его нельзя. Но большинство достаточно опасных примесей в вине «на глаз» определить невозможно. Напиток с, например, повышенным содержанием метанола визуально ничем не будет отличаться от качественного напитка. Без лабораторного контроля есть риск бактериального заражения или неправильного брожения.
— Что делать, если человек уже выпил такое вино и почувствовал себя плохо? Какие первые признаки отравления метанолом или суррогатным алкоголем? Когда нужно срочно вызывать скорую?
— Общие признаки отравления, как правило, сходны. Это симптомы интоксикации: повторная рвота, тошнота, боли в эпигастральной зоне, психомоторное возбуждение, головокружение. В любом случае необходимо немедленно обратиться к врачу. В случае отравления прогноз и последствия напрямую зависят от оперативности оказания профессиональной помощи.
— Почему даже «настоящее» домашнее вино может быть опасным? Какие последствия это может вызвать?
— Все вышеописанные риски. В отсутствии системы контроля за процессом брожения и без лабораторного исследования готового продукта в домашнем вине может оказаться, что угодно, из опасных для здоровья примесей. Даже «проверенное» домашнее вино не является гарантией качества, ведь процесс брожения может идти по-разному в каждом случае, и если прошлая партия домашнего вина оказалась качественной, неизвестно, будет ли такой же следующая.