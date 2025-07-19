Фармаколог рассказал об опасностях домашнего вина

— Метанол и сивушные масла — естественные побочные продукты процессов брожения винного материала, но при правильном проведении процесса в конечном продукте они присутствуют в микроскопическом количестве. Например, по данным Международной организации винограда и вина, предельно допустимый уровень содержания метанола в винах составляет 250 мг/л — для белых и розовых вин. 400 мг/л — для красных вин. Такие количества считаются безопасными для человека. Промышленно производимые вина, допускаемые к реализации, проходят контроль на наличие нежелательных примесей. Проблемой домашних вин могут быть нарушения процесса брожения и, как следствие, повышенное содержание тех или иных веществ в вине. Вкупе с отсутствием контроля за содержанием нежелательных примесей употребление таких вин потенциально опасно для здоровья.