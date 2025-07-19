Поиском работы для омичей может заняться искусственный интеллект

К настораживающим моментам можно отнести роботизированный сбор данных о человеке, которые, в силу разных причин, могут попасть в не очень порядочные руки. Также вызывают сомнения обещаемые разработчиками выводы, которые даст искусственный интеллект по итогу сбора личной информации: уровень эмоционального интеллекта, степень выгорания сотрудника, его непереносимость рутины и другие слабые стороны кандидатов. Из обещаемых выгод от применения этой программы в подборе кадров — сокращение время подбора персонала с 9−12 часов до 30 минут.