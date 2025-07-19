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Поиском работы для омичей может заняться искусственный интеллект

По уверению разработчиков, их программа будет анализировать «эмоциональный интеллект, когнитивные способности и поведенческие паттерны» соискателей.

Источник: Комсомольская правда

Омские сотрудники IT-сферы придумали новую программу, которая, по их утверждению, способна конструировать цифровые резюме нового поколения и помогать организациям в подборе персонала. Об этом сообщает сегодня, 19 июля, пресс-служба центра «Мой бизнес».

Кроме способности «конструировать резюме», авторы программы уверяют, что она способна проверять навыки соискателя и, даже, строить ему карьерный путь:

«Система не просто собирает информацию о человеке, а строит ему персональную траекторию роста: хочешь стать банкиром, как Герман Греф — система покажет путь!», — несколько одиозно утверждают разработчики этого продукта.

К настораживающим моментам можно отнести роботизированный сбор данных о человеке, которые, в силу разных причин, могут попасть в не очень порядочные руки. Также вызывают сомнения обещаемые разработчиками выводы, которые даст искусственный интеллект по итогу сбора личной информации: уровень эмоционального интеллекта, степень выгорания сотрудника, его непереносимость рутины и другие слабые стороны кандидатов. Из обещаемых выгод от применения этой программы в подборе кадров — сокращение время подбора персонала с 9−12 часов до 30 минут.

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