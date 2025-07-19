В Омской области ожидаются перебои с телевещанием

С 21 по 27 июля на телерадиовещательных станциях запланированы плановые профилактические работы.
Временные перебои в трансляции телеканалов связаны с необходимостью отключения передающего оборудования для проведения технического обслуживания. Специалисты будут выполнять регламентные работы на станциях.
Как уточнили в РТСР, 22 июля перебои с вещанием ожидаются в Таре, 23 июля в Уленкуле, 24 июля в Большеречье, 25 июля в Ингалы.
Важно отметить, что график проведения работ может быть скорректирован. Некоторые мероприятия могут быть отменены или перенесены на другой период из-за неблагоприятных погодных условий.