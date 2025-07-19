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В Омской области ожидаются перебои с телевещанием

Омский филиал РТРС предупредил жителей региона о возможных проблемах с телевещанием в ближайшую неделю.

Источник: Mail.ru

С 21 по 27 июля на телерадиовещательных станциях запланированы плановые профилактические работы.

Временные перебои в трансляции телеканалов связаны с необходимостью отключения передающего оборудования для проведения технического обслуживания. Специалисты будут выполнять регламентные работы на станциях.

Как уточнили в РТСР, 22 июля перебои с вещанием ожидаются в Таре, 23 июля в Уленкуле, 24 июля в Большеречье, 25 июля в Ингалы.

Важно отметить, что график проведения работ может быть скорректирован. Некоторые мероприятия могут быть отменены или перенесены на другой период из-за неблагоприятных погодных условий.