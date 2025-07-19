Эксперты назвали топ-3 доступных машин для россиян

Автоэксперты назвали три лучших бюджетных автомобиля, которые можно купить в России. Об этом сообщает радио Sputnik.
Лидирует в списке, по мнению автоэкспертов, Solaris HS, он же бывший Hyundai Solaris. Автомобиль можно приобрести в районе 2 млн рублей. Вариант с пробегом в 50−70 тыс. километров обойдется примерно в 1,2 — 1,5 млн рублей.
«Автомобиль оснащен бензиновым мотором на 100 или 123 лошадиных силы, чего более чем хватает для повседневной городской эксплуатации. Расход при этом будет в районе 7−8 литров в режиме пробок, меньше — по трассе», — рассказал о машине руководитель управления автопарком Денис Цапля.
При покупке автомобиля «с рук» он рекомендовал тщательно проверять его историю и принадлежность к таксопаркам, где машины эксплуатируют не в «щадящих» условиях.
Второе место в рейтинге занимает выпускаемый в России китайский автомобиль Haval Jolin. Он стоит около 2 млн рублей. Доплатив 300−400 тыс. рублей комплектация будет лучше: зимний пакет, коробка «робот» и множество ассистентов. Покупать это авто лучше новым, так как варианты с пробегом более 100 тыс. км. могут потребовать вложений. Среди слабых мест эксперты назвали не самую надежную роботизированную коробку, проблемы с выносливостью тормозных дисков и иногда «подвисающую» электронику.
Замыкает топ-3 Lada Granta, которую у дилилера можно приобрести от 1 млн рублей. Цена может оказаться еще ниже, так как на автомобиль действуют программы господдержки. Машина пользуется спросом даже с пробегом.
Эксперты отметили, что при выборе автомобиля нужно учитывать не только стоимость, но и расходы на обслуживание, доступность сервиса и личные потребности.
Ранее стало известно, что Kia зарегистрировала два товарных знака на электромобили для продажи в РФ.