Эксперты назвали топ-3 доступных машин для россиян

Второе место в рейтинге занимает выпускаемый в России китайский автомобиль Haval Jolin. Он стоит около 2 млн рублей. Доплатив 300−400 тыс. рублей комплектация будет лучше: зимний пакет, коробка «робот» и множество ассистентов. Покупать это авто лучше новым, так как варианты с пробегом более 100 тыс. км. могут потребовать вложений. Среди слабых мест эксперты назвали не самую надежную роботизированную коробку, проблемы с выносливостью тормозных дисков и иногда «подвисающую» электронику.