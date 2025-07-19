Дубцова вышла в свет с новым избранником

Совсем недавно Ирина Дубцова сменила имидж: она распрощалась с длинными волосами и сделала модное удлинённое каре. Это произошло после участия в шоу «Сокровища императора», где певице досталось немало критики. В соцсетях её образ сравнивали с героинями фильмов ужасов — особенно пугали фанатов её распущенные волосы. Теперь, похоже, артистка решила кардинально обновиться — и не только внешне.