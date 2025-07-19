Дубцова вышла в свет с новым избранником

Торжественное мероприятие прошло в банкетном зале Safisa. На красной дорожке Дубцова появилась в стильной белой блузке и юбке, а её спутник — в светлом костюме. Пара не скрывала нежности: обнимались, тихо переговаривались и явно чувствовали себя комфортно в обществе друг друга. По окончании вечера они вместе покинули зал, сели в автомобиль и уехали вдвоём.
Совсем недавно Ирина Дубцова сменила имидж: она распрощалась с длинными волосами и сделала модное удлинённое каре. Это произошло после участия в шоу «Сокровища императора», где певице досталось немало критики. В соцсетях её образ сравнивали с героинями фильмов ужасов — особенно пугали фанатов её распущенные волосы. Теперь, похоже, артистка решила кардинально обновиться — и не только внешне.