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В Самаре перекроют улицы из-за велосоревнований 19 и 21 июля

В Самаре 19 и 21 июля изменится движение и запретят парковку.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре в связи с проведением соревнований по велоспорту вводятся временные ограничения движения транспорта.

Как сообщили в городской администрации, перекрытия будут действовать 19 и 21 июля с 08:00 до 15:00 на следующих участках:

  • улица Арена 2018 — от Проезда № 8 до поворота на проезд к улице Малый Сорокин Хутор;
  • Проезд № 2;
  • улица Дальняя — от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Движение будет закрыто для всех видов транспорта, за исключением спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Кроме того, до 15:00 21 июля на этих улицах будет запрещена остановка и стоянка автомобилей.

Изменения коснутся и городского транспорта: автобусы маршрутов № 83 и № 88 в дни проведения мероприятий будут курсировать по скорректированной схеме.