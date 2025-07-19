В Самаре перекроют улицы из-за велосоревнований 19 и 21 июля

В Самаре в связи с проведением соревнований по велоспорту вводятся временные ограничения движения транспорта.
Как сообщили в городской администрации, перекрытия будут действовать 19 и 21 июля с 08:00 до 15:00 на следующих участках:
- улица Арена 2018 — от Проезда № 8 до поворота на проезд к улице Малый Сорокин Хутор;
- Проезд № 2;
- улица Дальняя — от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.
Движение будет закрыто для всех видов транспорта, за исключением спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Кроме того, до 15:00 21 июля на этих улицах будет запрещена остановка и стоянка автомобилей.
Изменения коснутся и городского транспорта: автобусы маршрутов № 83 и № 88 в дни проведения мероприятий будут курсировать по скорректированной схеме.