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Нижегородцы жалуются на атаки змей и клещей

Восемь жителей Нижегородской области обратились в медицинские учреждения региона после укусов змей.

Летальных случаев нет.

По данным министерства здравоохранения области, только за неделю токсикологическое отделение в нижегородской городской больнице № 33 приняло двух пациентов, подвергшихся нападению змей. В ведомстве напомнили, что змеи атакуют жителей региона в основном в лесах и дачных участках. Наиболее часто такие инциденты фиксируются в Ветлужском, Уренском и Дальнеконстантиновском районах.

Что касается присасывания клещей, то в текущем году пострадали более 7 тысяч человек, в том числе 2092 ребёнка. 50 человек заразились клещевым боррелиозом. В 23 клещах, снятых с людей, обнаружили вирус энцефалита. На данный момент в регионе зарегистрировано три случая заражения клещевым энцефалитом среди населения.