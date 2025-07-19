Нижегородцы жалуются на атаки змей и клещей

Летальных случаев нет.
По данным министерства здравоохранения области, только за неделю токсикологическое отделение в нижегородской городской больнице № 33 приняло двух пациентов, подвергшихся нападению змей. В ведомстве напомнили, что змеи атакуют жителей региона в основном в лесах и дачных участках. Наиболее часто такие инциденты фиксируются в Ветлужском, Уренском и Дальнеконстантиновском районах.
Что касается присасывания клещей, то в текущем году пострадали более 7 тысяч человек, в том числе 2092 ребёнка. 50 человек заразились клещевым боррелиозом. В 23 клещах, снятых с людей, обнаружили вирус энцефалита. На данный момент в регионе зарегистрировано три случая заражения клещевым энцефалитом среди населения.