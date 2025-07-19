В Новосибирске усилят меры безопасности на пешеходных переходах

В Новосибирске усиливают меры безопасности на пешеходных переходах для предотвращения аварийных ситуаций. Об этом сообщили в региональном МВД.
Власти города установили дополнительное освещение в пешеходных зонах. Помимо этого было принято решение оборудовать наземные переходы гобо-проекционным освещением, что обеспечивает водителям возможность заблаговременно обнаружить пешехода.
Напомним, за шесть месяцев текущего года в Новосибирске произошло 363 ДТП с участием пешеходов, в которых 12 человек погибло и 365 получили травмы различной степени тяжести.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, как новосибирцев учат поведению на дороге. Эксперт проекта «Продвижение безопасности» объяснила, почему люди, переходящие проезжую часть, — в зоне особого внимания.