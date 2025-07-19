Володин рассказал о штрафах за навязывание дополнительных услуг

«На этой неделе приняли в первом чтении законопроект, увеличивающий штрафы в отношении тех, кто навязывает людям дополнительные платные товары, услуги и работы: для должностных лиц — до 300 тысяч рублей (сейчас — до 4 тысяч рублей); для юридических лиц — до одного миллиона рублей (сейчас — до 40 тысяч рублей). Это будет способствовать защите граждан от навязанных покупок, а также предотвращению правонарушений со стороны продавцов, исполнителей услуг и работ», — написал Володин в своем Telegram-канале.