Жители Владивостока выбрали проект арт-объекта для бухты Ахлёстышева

Как сообщила администрация Владивостока, в результате большинством голосов и решением жюри победителем стала работа Елены Киселёвой, предусматривающая восстановление корпуса шхуны, установку внутри композиции скульптуры рыбака из досок и оснащение объекта автономной подсветкой. Проект посвящён памяти корейских рыбаков, погибших у этого берега во время шторма, и ориентирован на создание места для размышлений о прошлом и сопричастности человека к природе.