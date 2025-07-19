Жители Владивостока выбрали проект арт-объекта для бухты Ахлёстышева

В пятницу, 18 июля, были озвучены итоги конкурса дизайн-проектов, целью которого стал поиск образа для арт-объекта на побережье бухты Ахлёстышева на острове Русский. Как ранее писали «АиФ-Приморье», конкурс был посвящён реставрации корейской рыбацкой шхуны, выброшенной на берег осенью 2020 года в результате тайфуна «Майсак». Судно предполагается сделать новой точкой притяжения для жителей и гостей города.
Организатором мероприятия выступило муниципальное учреждение «Лазо». Весной жителям Владивостока было предложено подготовить и направить свои идеи по превращению брошенной лодки в арт-объект, отражающий приморскую идентичность, устойчивый к погодным условиям и предназначенный для долгосрочного существования. Среди финалистов голосования оказались проекты «Лодка с лисами» (авторы — союз «33+1»), «Курс на восход» (автор — Сергей Фёдоров) и «Фигура рыбака» (автор — Елена Киселёва).
Как сообщила администрация Владивостока, в результате большинством голосов и решением жюри победителем стала работа Елены Киселёвой, предусматривающая восстановление корпуса шхуны, установку внутри композиции скульптуры рыбака из досок и оснащение объекта автономной подсветкой. Проект посвящён памяти корейских рыбаков, погибших у этого берега во время шторма, и ориентирован на создание места для размышлений о прошлом и сопричастности человека к природе.
Первым этапом реализации станет восстановление самой лодки: планируется очистить корпус, при необходимости заменить отдельные доски и покрасить объект, а также благоустроить дорожку для удобства посетителей. Далее будут изготовлены и смонтированы детали самой инсталляции. Автор проекта осуществит авторский надзор на всех этапах работ.
Победителю вручён приз — велосипед, предоставленный компанией-спонсором проведения конкурса.