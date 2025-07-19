Писатель Рой призвал включить книги о СВО в школьную программу

Помимо этого списка для внеклассного чтения совместно с издательством «Вече» писатель выпустил каталог, в который вошли более 120 романов. По его словам, среди них — регламентированные и рекомендуемые книги, которые уже отсмотрены, выверены и поданы на рассмотрение в Минпросвещения. Многие из них начали даже закупаться для школьных библиотек, отметил Рой.